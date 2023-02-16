ВТБ и МФТИ предложат рынку первый российский сервис безопасного объединения данных

ВТБ и МФТИ протестируют собственное технологическое решение для безопасного объединения больших данных — криптоанклав. Об этом в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» сообщил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. Сервис, не имеющий аналогов в России, позволит партнерам передавать информацию в криптозащищенную область для получения необходимых результатов на основе объединения данных. Опытный образец криптоанклава протестируют в первой половине 2023 года.

Криптоанклав представляет собой специализированный программно-аппаратный комплекс, защищенный физически и программно. Используя криптоанклав, партнеры смогут передавать данные в криптозащищенную область. Информация в нем будет храниться в зашифрованном виде без доступа к ней человека. Задача извлечения ценности из объединенных данных полностью лежит на AutoML-алгоритмоах — робототах внутри криптоанклава. Для анализа этих данных применяются строго регламентированные алгоритмы: в криптоанклав можно отдать любые данные, а получить обратно на различные устройства информацию в форме прогнозов и рекомендаций. То есть не сами данные, а только результаты применения AutoML-алгоритма на данных участников.

«ВТБ ставит перед собой задачу по расширению взаимовыгодных партнерств и источников данных, доступных для совместного использования. Но тут мы сталкиваемся с проблемой существования монополий на данные. Существуют банковские монополии по транзакциям, данные от сотовых операторов, мы видим, что уже возникают монополии в том числе на „умные“ устройства и данные от них. Коммерческие организации не торопятся обмениваться между собой данными, опасаясь конкуренции. Но множество устройств никогда не превратятся в цифровую метавселенную вокруг человека без объединения кросс-индустриальных данных. Технология криптоанклавов может стать той самой точкой безопасного объединения данных — метавселенной Data Fusion, что позволит нам окончательно перейти от продуктоцентричного к клиентоцентричному подходу, где все продукты станут для клиентов ненавязчивыми и удобными», — рассказал Вадим Кулик.

Над созданием программно-аппаратного комплекса ВТБ и МФТИ начали работать несколько лет назад, осознавая риски возможных санкций. Опытный образец криптоанклава планируется протестировать в первой половине этого года, а также провести необходимую сертификацию. Это позволит использовать технологию не только внутри ВТБ, но и предложить ее отечественному технологическому рынку. Кроме банковско-финансового сектора, такая синергия данных может быть полезна, например, в сфере медицины или госуправления.

«Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ — это топовый центр образования и науки в области математики, информатики и их приложений. Нашим студентам мы даем очень мощный фундамент, позволяющий решать наиболее амбициозные задачи фундаментальной и прикладной науки. Нынешний проект — тому отличное свидетельство», — директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Технология криптоанклавов в мире уже применяется, но пока нельзя сказать, что она вышла в большой тренд. Кроме того, самое распространенное решение принадлежит зарубежной компании, и его проблематично сертифицировать и использовать в России.

Криптоанклав — не первый совместный проект ВТБ и МФТИ. В конце 2022 года было выведено в промышленную эксплуатацию совместное технологическое решение для оценки эффективности и оптимизации бизнес-процессов — промышленный оптимизатор. ■ Токен: Pb3XmBtzt6FhXR7Ds73y7egem89sNVUuAfog5fnРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: https://www.vtb.ru/