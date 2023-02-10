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«Почта банк»: переводы через СБП стали основным каналом пополнения карт и счетов граждан

По данным исследования «Почта банка», по итогам 2022 г. переводы через Систему быстрых платежей (СБП) стали основным каналом пополнения карт и счетов граждан. Если в начале 2022 г. на них приходилось лишь 20% входящих операций, то к концу года доля выросла до 40%. По прогнозам экспертов «Почта банка», до конца текущего года более половины всех пополнений карт будет проходить именно через СБП.

Одновременно с этим в прошлом году произошло снижение доли других каналов, которые клиенты традиционно используют для пополнения своих карт. В начале года через банкоматы поступало около 40% средств, а в конце года – уже лишь 25%. Снизилась и доля пополнения с карты на карту – с 20% до 12%.

За год общее количество и объем переводов через СБП в «Почта банке» выросли в 2,5 раза, а платежей за товары и услуги – в 20 раз. Средняя сумма платежа за год уменьшилась почти вдвое – с 3626 руб. до 1939 руб., в то время как средняя сумма перевода осталась неизменной – 4182 руб.

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