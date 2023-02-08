CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет ИТ в банках
|

«МТС банк» расширяет возможности сотрудничества для партнеров по POS-кредитованию

МТС запускает онлайн-сервис для предприятий торговли по подключению POS-кредитования. На сайте банка в разделе «Рассрочка и кредит на покупки товаров и услуг» потенциальные партнеры могут оставить заявку и продавать товары и услуги в рассрочку или кредит от «МТС банка». Воспользоваться сервисом могут как онлайн-, так и офлайн-продавцы.

Партнеры могут выбрать: рассрочки в диапазоне от 6 до 48 месяцев с предоставлением скидки для клиента и кредит от 6 до 36 месяцев без предоставления скидки. Кроме того, торговым партнерам доступны два типа подключения: без интеграции за один день для продаж через мессенджеры, соцсети и по телефону с помощью создания ссылки на анкету, или в течение трех дней с установкой кнопки на свой сайт и интеграции по API для автоматизации процесса кредитования дней.

По подсчетам аналитиков «МТС банка», рассрочки и кредиты на 35% повышают конверсию в покупку и на 50% увеличивают средний чек продавца, так как дают возможность покупать более дорогие товары и услуги. При этом одобрение получает более 70% заявок, что выше, чем в среднем по рынку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Известный интегратор продал Сбербанку доллары и оказался в долгах на 150 миллионов и в шаге от банкротства

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще