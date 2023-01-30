«Почта банк» переходит на российскую систему управления тестированием ПО

«Почта банк» сообщил о внедрении единой системы управления тестированием нового программного обеспечения – российского решения TestIT, входящего в реестр отечественного ПО Минцифры России. Оно позволит на 20% увеличить скорость тестирования продуктов и запуска новых цифровых сервисов, считают в банке.

Технология TestIT позволяет управлять результатами ручного и автоматизированного тестирования в едином пространстве – от планирования работы и ведения тестовой документации до выполнения тестирования и анализа качества программного продукта. Проведенный пилот показал, что использование этой технологии существенно сокращает время на тестирование, увеличивает пропускную способность бэклога задач на тестирование, а значит повышает эффективность работы всей команды тестировщиков.

«TestIT – отличный пример того, как технологии и автоматизация помогают бизнесу быть эффективнее. Внедрение этой системы позволит не только повысить результативность и скорость работы IT-команды банка, но и в конечном счете снизить трудозатраты и сократить time-to-market при запуске различных диджитал-сервисов без увеличения ресурсов. Приятно осознавать, что российское ПО оказалось эффективнее и мощнее иностранных аналогов, а его внедрение в работу прошло максимально комфортно – удобный и нативный интерфейс, понятные схемы работы позволили в кратчайшие сроки обучить большинство сотрудников, а также привлечь к работе джуниор-специалистов», – отметил вице-президент, директор по информационным технологиям «Почта банка» Иван Карпов.