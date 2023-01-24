Энергобанк при поддержке «Диасофт» подключил сервис привязки счетов для оплаты через СБП

Энергобанк и «Диасофт» завершили проект по внедрению нового функционала программного продукта «Координатор операций ОПКЦ СБП». В результате Энергобанк одним из первых в Республике Татарстан предоставил клиентам сервис привязки банковского счета к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Продукт «Координатор операций ОПКЦ СБП» позволяет автоматизировать создание и обработку платежей в СБП, обеспечивает интеграцию между системами ДБО, бэк-офисными системами банка, процессинговым центром и ОПКЦ СБП.

В обновленном «Координаторе операций ОПКЦ СБП» поддерживаются: автоматическое списание денежных средств для оплаты товаров или услуг со счета через СБП; контроль выданных согласий на списание и возможность их оперативного отзыва; получение банком плательщика информации о получателе платежа (его ОГРН и ИНН) до начала выполнения операции СБП.

Дина Тимершина, начальник управления развития банка Энергобанк: «Наши клиенты получили возможность настраивать автоматическое списание средств напрямую со своих счетов через СБП. Сервис позволяет управлять автоплатежами: от подписок на различные онлайн-сервисы до регулярных покупок в определенном магазине. Клиенты могут задать суммы платежей, периодичность и другие параметры, при этом оплата пройдет в один клик или в фоновом режиме. Подписки на автоплатежи можно отменить в любой момент. Благодаря сотрудничеству с компанией “Диасофт” мы оперативно установили новый функционал».

Помимо установки нового функционала программного продукта в Энергобанке, специалисты «Диасофт» оказали поддержку в прохождении обязательных тестовых испытаний НСПК. Это позволило значительно ускорить процесс и ввести новый функционал в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Сергей Добриднюк, руководитель продуктового направления «Расчеты» департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт»: «Компания “Диасофт” оперативно поддерживает все новые возможности СБП в своих программных продуктах. Банки – клиенты “Диасофт” – могут получить новый функционал одними их первых на рынке, чтобы предоставлять пользователям современные актуальные сервисы».

«Координатор операций ОПКЦ СБП» входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и разработан в микросервисной архитектуре. Это позволяет легко интегрировать продукт в любой ИТ-ландшафт банка для быстрой организации информационного взаимодействия с ОПКЦ СБП.