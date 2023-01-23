«Сбер» проведет самое масштабное тестирование клиентами платежного стикера

В начале февраля 2023 г. «Сбер» начнет самое масштабное массовое тестирование технологии платежный стикер. Тестирование новой технологии будет для клиентов бесплатным. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Технология платежного стикера надежна и безопасна, ведь по сути это почти аналог банковской карты, но более компактный. При этом мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты у наших клиентов, потому решили пригласить их протестировать вместе с нами инновацию и поделиться впечатлениями со “Сбером». По итогам масштабного тестирования, в котором бесплатно примет участие 100 тыс. человек, мы примем решение о внедрении платежных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтем отзывы участников тестирования для доработки продукта, ведь для нас самое важное – удобство и комфорт клиентов при использовании наших сервисов».

Тестирование с участием клиентов начнется уже в ближайшее время. О том, как стать тестировщиком сервиса, банк скоро сообщит дополнительно.

Стикер крепится к iPhone и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна. Номер карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, — в магазине, кафе, парикмахерской и так далее. А еще по нему можно снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

Платежный стикер — вариант дебетовой «Сберкарты» «Мир». Поэтому параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы «Сберспасибо», а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от 5000 руб в месяц. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям либо заблокировать стикер в случае утраты.

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