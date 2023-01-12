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Первый счет ООО в «Сбере» можно открыть онлайн

«Сбер» предоставил ООО и индивидуальным предпринимателям полноценный сервис дистанционного открытия первого расчетного счета. На сегодняшний день «Сбер» – единственный российский банк на рынке финансовых услуг с сервисом дистанционного открытия расчетного счета для юрлиц. Процедура бесплатна и занимает всего несколько минут в онлайн-режиме. Об этом CNews сообщили предствители Сбербанка.

Чтобы открыть счет, необходимо создать «Сбербизнес» ID, авторизоваться в «Сбербанк онлайн», заполнить персональные данные, загрузить учредительные документы, выбрать офис банка, в котором будет обслуживаться счет, ответить на вопросы о бизнесе и подписать заявление квалифицированной электронной подписью ФНС. При отсутствии подписи ее можно выпустить в мобильном приложении.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «Еще пять лет назад удаленное открытие счета для ООО казалось фантастикой, но мы так не считали и планомерно шли к этой цели. В 2019 г. мы запустили такую возможность для ИП, а сейчас — и для ООО с одним учредителем. Мы планируем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли заниматься бизнесом и не тратить время на посещение офисов банка».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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