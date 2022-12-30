«Тинькофф» и Artpayments запустили ювелирные платежные аксессуары с функцией Tinkoff Pay

«Тинькофф» совместно с российским брендом Artpayments выпустил ювелирные аксессуары для бесконтактной оплаты с функцией Tinkoff Pay. Клиенты «Тинькофф» смогут удобно оплачивать покупки без карты в одно касание — с помощью стильных изделий в виде шармов, бегунков, браслетов и брелков.

Выпуск платежных аксессуаров — продолжение развития линейки инструментов оплаты, в том числе без использования банковской карты. В этом году «Тинькофф» запустил Tinkoff Pay для быстрой оплаты онлайн без ввода реквизитов карты и платежный стикер Tinkoff Pay для бесконтактной оплаты офлайн. Проект с Artpayments дает клиентам Тинькофф еще больше возможностей для выбора способа оплаты, подходящего к образу жизни. Благодаря платежным аксессуарам со встроенной функцией Tinkoff Pay можно не носить с собой карту — оплачивать покупки ими можно везде, где принимают безналичную оплату.

Платежные аксессуары выполнены из серебра, перламутра и других материалов и имеют встроенный NFC-чип. Сейчас приобрести платежные аксессуары можно в ТЦ «Авиапарк» в Москве, в будущем количество точек их продажи будет расти.

К девайсу привязана карта «Тинькофф». Управлять настройками платежного аксессуара и пополнять баланс можно через приложение «Тинькофф». Активировать функцию оплаты в аксессуаре помогает сотрудник «Тинькофф», который находится в точке продаж. Платить аксессуаром можно сразу после покупки — как действующим клиентам, так и тем, кто впервые получил карту «Тинькофф».

Платежный аксессуар можно приобрести в подарок. Специально к Новому году в коллекцию шармов включен символ предстоящего года — кролик. Получатель подарка сможет активировать карту в точке продаж при наличии паспорта.

Оплата с помощью платежного аксессуара c Tinkoff Pay безопасна. Для подтверждения операции на сумму от 1 тыс. руб. нужно ввести PIN-код — как и при оплате бесконтактной банковской картой. В случае утери аксессуара его можно заблокировать. Платежные аксессуары изготавливаются на одном из старейших в России заводов по производству банковских карт, соответствующем международным стандартам качества и безопасности.