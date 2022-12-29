МТС и «Тинькофф» объявили о технологическом партнерстве

МТС объявила о заключении технологического партнерства с группой «Тинькофф». В рамках партнерства МТС и «Тинькофф» объединят усилия по защите клиентов от спама и мошенничества, а также расширят географию присутствия «Тинькофф мобайл» в 17 регионах России.

Технологии МТС качественно расширят спектр возможностей по защите клиентов двух экосистем и, в первую очередь, позволят улучшить безопасность клиентов «Тинькофф банка» с SIM-картой «Тинькофф мобайл». Партнеры также рассмотрят возможность интеграции широкого спектра услуг экосистем «Тинькофф» и МТС.

МТС также предоставит необходимую инфраструктуру для работы «Тинькофф мобайл» в 17 регионах России. Новыми для «Тинькофф мобайл» регионами станут Амурская, Астраханская, Нижегородская области, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, а также Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия.

«Тинькофф» и МТС уже сотрудничают в рамках Tinkoff Call Defender — платформы по предотвращению телефонного мошенничества, которая предусматривает обмен данными между банком и мобильными операторами в режиме реального времени. Платформа предназначена для защиты клиентов от наиболее распространенного способа телефонного мошенничества — социальной инженерии, а также от звонков с подменой номеров «Тинькофф банка». Кроме этого, в стадии разработки находится совместный проект, решающий данную проблему с помощью кросс-верификации звонков.

«В последнее время мы видим все большую кооперацию между российскими технологическими компаниями. МТС, как лидер в области цифровых и медийных сервисов, кибербезопасности и телекоммуникаций, готов предоставить нашим партнерам качественную инфраструктуру и высокий уровень поддержки, что поможет реализовать проекты федерального масштаба для защиты от растущего объема внешних информационных угроз», — сказал президент МТС Вячеслав Николаев.