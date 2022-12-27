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«Тинькофф» выпустил банкомат собственного производства

«Тинькофф» выпустил банкомат собственного производства — «Один». Это первый запущенный в эксплуатацию банкомат, который не только спроектирован, но и собран в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих, утверждают в «Тинькофф».

Банкомат нового поколения был создан на базе мощностей техническо-производственной компании «Банком» (вошла в экосистему «Тинькофф» весной 2022 г.). Новая модель собрала в себе существующие наработки в сфере банковских устройств и клиентского опыта за последние 5 лет с момента установки первого банкомата «Тинькофф».

Банкомат «Один» отличается от других моделей на рынке тем, что спроектирован и произведен полностью в России. В устройстве применяются как зарубежные, так и отечественные комплектующие, например, многослойный корпус из металла и пластика сложной округлой формы, а визитной карточкой новой модели стала уникальная для российских банкоматов полностью стеклянная сенсорная лицевая панель, окантованная металлической рамкой.

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