«Диасофт» представила обновленную платформу развития Digital Q.ERP

«Диасофт» представила обновленную платформу развития Digital Q.ERP (до марта 2020 г. – продукты Diasoft Master Balance) для цифровизации бизнес-процессов планирования, учета и контроля административно-хозяйственной деятельности. Платформа объединяет в себе 15 программных продуктов и предназначена для использования в банках, страховых компаниях и других финансовых организациях.

Основные возможности платформы Digital Q.ERP: бюджетирование хозяйственной деятельности: планирование, мониторинг и контроль исполнения бюджета, осуществление аллокаций расходов; электронный документооборот: настройка процессов и маршрутов согласования документов, подписание документов ЭП, интеграция с системами операторов ЭДО; управление закупками: проведение закупочных процессов и тендеров, оценка действующих поставщиков, формирование графика закупок; учет хозяйственных договоров: ведение взаиморасчетов с контрагентами, учет дебиторской и кредиторской задолженности, построение графиков оплат, формирование закрывающих документов; управление обязательствами по аренде: учет договоров аренды, построение графиков платежей, ведение бухгалтерского учета договоров аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 и ФСБУ 25/2018; расчет резервов: аналитика изменений экономических характеристик контрагентов и взаиморасчетов с ними, формирование резервов на возможные потери в части дебиторской задолженности; инвентаризация: формирование и заполнение инвентаризационных описей, автоматическое проведение операций принятия на учет, списания, перемещения имущества, подготовка отчетности; имущественные налоги: автоматический расчет, формирование платежей в бюджетную систему РФ, подготовка и выгрузка соответствующих налоговых деклараций; учет и контроль расчетов с подотчетными лицами; учет маршрутной документации и ГСМ по автотранспорту; заполнение (ведение) документов, применяемых при расчетах по НДС, и формирование соответствующей налоговой декларации; учет ОС, НМА и прочих категорий имущества в соответствии с ФСБУ, отраслевыми стандартами и НК РФ; получение статистической и управленческой отчетности.

Михаил Лебедев, директор департамента «Хозяйственная деятельность и HR» компании «Диасофт», сказал: «Компания «Диасофт» более 25 лет развивает и модернизирует программные продукты, входящие в состав платформы развития Digital Q.ERP. В настоящее время несколько десятков банков внедрили и успешно используют платформу для решения любых задач, связанных с автоматизацией управления административно-хозяйственной деятельностью. Мы предлагаем зрелые, полностью импортонезависимые решения, которые легко адаптируются под индивидуальные бизнес-потребности финансовой организации и интегрируются в любой IT-ландшафт».