«Абсолют банк» обновил интерфейс интернет-банка для частных клиентов

«Абсолют банк» полностью переработал и обновил интерфейс интернет-банка «Абсолют Online» и расширил его функциональность.

Интерфейс интернет-банка стал более удобным и продуманным, максимально синхронизирован с версией мобильного приложения «Абсолют Mobile». Современный дизайн и использование принципов юзабилити позволят клиентам быстрее решать свои финансовые задачи с помощью дистанционных каналов обслуживания банка.

Личный кабинет частных клиентов в новой версии дополнен новыми функциональными возможностями. В частности, в разделе открытия депозита добавлена опция «Подобрать вклад», в меню наглядно выделены разделы «Платежи и переводы», «Шаблоны», появился раздел «Сервисы», добавлены сторис на главной странице и прочие изменения.

Для удобства клиентов некоторое время будет также доступна старая версия интернет-банка.