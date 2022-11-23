«СМП банк» автоматизировал выпуск форм обязательной отчетности на базе КХД

«СМП банк» перевел в режим промышленной эксплуатации выпуск форм обязательной отчетности 0409122, 0409157, 0409302, 0409401 из корпоративного хранилища данных. Помимо снижения трудозатрат на подготовку форм, банк получил возможность обеспечить детальный контроль за качеством отчетных данных и минимизировать операционные риски.

«СМП банк» и Intersoft Lab сообщили, что портфель автоматизированных регуляторных отчетов, выпускаемых из корпоративного хранилища данных (КХД) банка, пополнили еще четыре формы: 0409122 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»; 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»; 0409302 «Сведения о привлеченных средствах»; 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях».

Проект реализован силами совместной проектной команды Intersoft Lab и «СМП банка» на отечественной программной платформе «Контур».

Подготовка форм 0409157, 0409302, 0409401 налажена на основе ранее собранных в КХД данных. Для автоматизации формы 0409122 в КХД загружены недостающие для составления отчета аналитические признаки для портфелей сделок.

Переводу новых отчетов в промышленную эксплуатацию предшествовало три выпуска каждой формы в сопровождении специалистов вендора в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

Вероника Дивид, главный бухгалтер «СМП банка», сказала: «Увеличение объема бизнеса банка, а также количества операций, выполняемых при подготовке отчетности вручную, потребовало от банка пересмотреть подход к формированию отчетности и выбрать ИТ-платформу, которая позволит сократить затрачиваемое на это время, избежать появления ошибок и снизить количество ручных операций, а также предоставит инструментарий для анализа полученных данных. В качестве такого инструмента банк выбрал решение от компании Intersoft Lab – RCPM-платформу «Контур», на основе которой в банке функционирует хранилище данных. Решение компании Intersoft Lab позволяет банку: выпускать регуляторную отчетность, сократив время, затрачиваемое специалистами на ее формирование, и минимизировать операционные риски; вносить корректировки на любом этапе расчета отчетной формы; осуществлять внутриформенный и межформенный контроли (сведение с формой 0409101); осуществлять раскрытие каждого рассчитанного показателя отчета до детальных данных; экспортировать данные в программные комплексы Банка России (Kliko и «Дельта»); получать поддержку от компании в случае изменений законодательства».