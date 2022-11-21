Модульбанк подключил NewPay: новый способ платить смартфоном за покупки

Модульбанк подключил новый способ оплаты в розничных точках с помощью мобильных телефонов. NewPay работает на телефонах iOS, Android и других моделях. Теперь предприниматели смогут быстро принимать оплату через СБП – по технологии NFC или с помощью QR-кода. Все операции проверяются и находятся под защитой Центробанка.

NewPay позволит покупателю забыть о пластиковых картах и спокойно оплачивать покупки мобильным телефоном: ему понадобится только смартфон с установленным приложением банка, который он использует как частное лицо. Кроме того, скоро станет возможно во время оплаты поблагодарить продавцов или других сотрудников, оставив им чаевые.

Для предпринимателей NewPay поможет расширить способы оплаты в своем магазине или торговой точке, сэкономить на оборудовании и комиссиях по эквайрингу. Также сервис NewPay включает личный кабинет для предпринимателя: там можно активировать QR-коды для приёма оплаты, следить за статистикой, совершать возвраты средств и включать опцию электронных чаевых для сотрудников.

«При подключении стандартного торгового эквайринга, покупка терминала обойдется минимум в 15,9 тыс. руб. Комиссия с каждой операции в среднем 2%. При работе через NewPay комиссия с каждого платежа составит 0,4% или 0,7%, и никакого оборудования покупать не надо», – сказал Дмитрий Аристов, директор «Модулькассы».

Процесс оплаты выглядит так: продавец выбирает нужную позицию в кассе, покупатель подносит телефон к метке NFC или сканирует QR-код, у него открывается страница с выбором банка. Далее откроется приложение банка, где клиенту нужно будет только подтвердить оплату. После оплаты чек печатается автоматически.