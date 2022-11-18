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ВТБ запускает электронные чеки в банкоматах

ВТБ внедрил новую опцию для обслуживания клиентов в банкоматах – отправку электронного чека на электронную почту (email). Он содержит ту же информацию, что и на бумажном носителе, и при этом всегда будет под рукой у клиента. Сервис доступен как клиентам ВТБ и сторонних банков, так и неавторизированным пользователям.

Отправить чек на email можно при снятии и внесении наличных, оплате услуг и переводе средств с карты на карту. После подтверждения операции клиенту предлагается альтернатива: распечатать чек, отправить его на email или продолжить обслуживание без чека.

«В перспективе мы хотим побудить клиентов окончательно перейти на электронные чеки и полностью отказаться от использования бумажной ленты в банкоматах. Внедрение опции по отправке электронного чека на email стало еще одним шагом в этом направлении. В целом благодаря поэтапному отказу от использования бумажных чеков за два квартала 2022 г. нам удалось сэкономить более 1,4 тыс. км чековой ленты для банкоматов. Ожидается, что в итоге данные мероприятия позволят снизить количество печатаемых чеков в банкоматах на 20%», – сказал начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин.

Перевод клиентов на экологические пути самообслуживания происходит постепенно. Например, баланс карты теперь можно посмотреть только в приложении или интернет-банке ВТБ, а также на экране банкомата, онлайн. При необходимости в банкомате можно распечатать мини-выписку.

ВТБ обладает одной из крупнейших в России банкоматных сетей, которая насчитывает порядка 14,4 тыс. устройств самообслуживания в более чем 1,5 тыс. населенных пунктов.

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