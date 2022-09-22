Оплатить проездной в метро и пополнить карту «Тройка» можно во всех устройствах «Сбера» в Москве

Сбербанк является крупным партнером Московского метрополитена по реализации всех видов проездных билетов и обеспечению возможности пополнения карты «Тройка». На сегодняшний день сервис реализован на более чем 5000 устройств самообслуживания «Сбера» в столице. В них можно не только пополнить «Тройку», но и сразу записать на нее любой проездной билет. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кроме того, Сбербанк реализовал сервис пополнения карты «Тройка» и оплаты проездных билетов не только в собственных каналах, но и в 3500 устройств самообслуживания двенадцати крупных банков страны.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбербанк стремится развивать совместные проекты с городскими службами и запускать цифровые сервисы, которые делают жизнь москвичей и гостей столицы более комфортной. Современные технологии позволяют пополнять карту Тройка не только в устройствах самообслуживания, но также в мобильном приложении и web-версии “Сбербанк онлайн”. Ежемесячно возможностью покупки билетов и пополнения кошелька карты “Тройка” через сервисы “Сбера” пользуются около 435 тыс. наших клиентов».

Для удаленного пополнения карты «Тройка» необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк онлайн», через поиск найти по ключевому слову «Тройка» услугу «Покупка билетов/пополнение кошелька». Далее ввести номер карты «Тройка», мобильный телефон уже будет предзаполнен, подтвердить согласие на передачу номера мобильного телефона (для отправки электронного чека), выбрать тип билета и, если пополняется «Кошелек», то ввести сумму пополнения и оплатить услугу.

После пополнения «Кошелька» необходимо выполнить запись удаленного пополнения на информационном терминале желтого цвета, расположенном в вестибюле метро или в любом наземном транспорте (автобусе, электробусе или трамвае г. Москвы).

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