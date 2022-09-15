ВТБ разработал собственное решение для ускорения подготовки финансовой отчетности

ВТБ разработал и внедрил собственное технологическое решение для обработки информации и верификации качества данных, используемых для подготовки аналитической отчетности, — Портал интерактивной работы с сегментами (ПИРС). Разработка позволила банку на 30% сократить затраты на обработку информации из первичных источников данных, в несколько раз уменьшить риск операционных ошибок при подготовке финансовой отчетности, а также минимизировать время ручной обработки данных.

Внедрение решения позволило значительно ускорить формирование отчетности — процедура корректировки необходимых для ее подготовки данных сократилась в 10 раз — с нескольких суток до нескольких часов. Успеха в совершенствовании одной из важнейших категорий бизнес-процессов удалось достичь во многом благодаря тому, что ПИРС является собственной разработкой ВТБ.

Реализация проекта — сама разработка решения и его внедрение — были завершены за 6 месяцев с соблюдением всех необходимых требований по информационной безопасности.

«Обработка данных является одним из сложнейших и ключевых этапов при подготовке отчетности. Благодаря внедренному решению банку удалось реализовать еще одну задачу в рамках обеспечения технологического суверенитета. Разработка оказалась настолько востребована бизнес-пользователями, что их количество за три месяца выросло в 3 раза. Мы планируем постоянно поддерживать и обновлять ПИРС», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента технологического развития ВТБ Никита Рыбченко.

«Несмотря на то, что ВТБ, как и ряд других российских банков, в данный момент временно не публикует свою финансовую отчетность, мы продолжаем передавать эти данные в Банк России, что позволяет регулятору в полной мере проводить анализ рынка. Ценность данных, необходимых для составления отчетности, прежде всего, в их актуальности и корректности. Именно эти характеристики нам и позволило улучшить решение ПИРС. Кроме того, мы имеем возможность существенно быстрее анализировать данные, исправлять их и предоставлять для принятия бизнес-решений», — подчеркнула руководитель управления отчетности и финансовых данных финансового департамента, вице-президент ВТБ Наталья Сурова.