CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках Техника
|

ВТБ запускает оплату по QR-коду через СБП в интернет-банке

ВТБ объявил о запуске в интернет-банке C2B-платежей через Систему быстрых платежей (СБП), что позволит пользователям оплачивать покупки в торговых точках по QR-коду. Ранее этот сервис был доступен только в мобильном приложении.

Новая функциональность доступна владельцам смартфонов на базе операционных систем iOS и Android. Для совершения операции клиентам нужно зайти в веб-версию «ВТБ онлайн», выбрать оплату по QR-коду в разделе «Платежи» и отсканировать QR-код. Комиссия за совершение покупок через СБП не взимается.

«Сегодня платежи через СБП стали надежной альтернативой ушедшим из России бесконтактным сервисам оплаты. Ежемесячно его используют более полумиллиона наших клиентов, и до конца года на рынке платежей такой способ займет не менее 5%. Его развитию помогают низкие комиссии для торговых точек в сравнении с классическим карточным эквайрингом и запуск новых технологий. Операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок уже становятся привычным способом совершать ежедневные транзакции, растет число пользователей «СБПэй», а также обороты по ним», – отметил начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 г. банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью «СБПэй». ВТБ также начал реализацию пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей.

ВТБ продолжает расширять функциональность розничного интернет-банка – он уже максимально близок мобильному приложению, включая возможность быстрого входа по биометрии. Ранее в веб-версии «ВТБ онлайн» стали доступны оплата коммунальных и других услуг по QR-коду, управление онлайн-подписками через СБП, подключение дополнительных настроек безопасности.

Изменилась главная страница — теперь она выглядит так же, как в мобильном приложении. Блоки с продуктами визуально разделены, также на странице появился быстрый доступ к самым популярным операциям — оплате по QR-коду, переводам по номеру телефона, карты или между своими счетами. Для удобной навигации в интернет-версии появилось нижнее меню, уже ставшее привычным для пользователей мобильной версии «ВТБ онлайн».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022

Windows изгоняют из банкоматов. Сбербанк переводит свою сеть на Linux собственной разработки

Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще