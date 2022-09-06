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«Сбер» первым в России переведет банкоматы на собственную операционную систему на основе Linux

«Сбер» переведет 90% сети банкоматов на Linux к 2023 г., а первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в 2022 г. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме.

Это будет первый в России опыт использования Linux для банкомата. Ранее в 2022 г. «Сбер» завершил перевод 80% программного обеспечения сети банкоматов на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок «Сбера», в том числе на базе open source решений.

«Запуск первых в России банкоматов на Linux — значимое событие для всей банковской индустрии: своим примером мы показываем, что перевод банкоматов на отечественное программное обеспечение возможен. Его использование позволит избежать зависимости от иностранных вендоров, при этом сохранить высокое качество сервиса. Для "Сбера" обеспечение непрерывной деятельности и безопасности систем является одним из приоритетов, ведь ежемесячно в наших банкоматах обслуживается более 40% населения страны», – сказал Александр Ведяхин.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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