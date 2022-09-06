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«Абсолют банк» начал выдавать онлайн-гарантии в юанях и тенге

«Абсолют банк» расширил линейку банковских онлайн-гарантий: теперь банковская гарантия на исполнение контрактов в рамках внешнеэкономической деятельности выдается в китайских юанях и казахстанских тенге. Заявку можно подать дистанционно в личном кабинете клиента или партнера «Абсолют банка» компании «Феникс».

Напомним, что «Абсолют банк» предлагает банковские гарантии на различные цели: участие в торгах, исполнение контракта, возврат аванса, исполнение гарантийных обязательств, обеспечение платежа и пр. Банк предоставляет гарантии представителям крупного бизнеса, малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям. Минимальная сумма контракта для предоставления гарантии не ограничена. Максимальный срок действия гарантии – 2,2 тыс. календарных дней. Время одобрения – от 1 часа до 3 дней, выпуск гарантии – до 3 часов.

«Абсолют банк» активно развивает услуги, ориентируясь на потребности бизнеса. Недавно банк стал участником китайской платежной системы CIPS, что позволило упростить и ускорить расчеты клиентов с партнерами и контрагентами в части расчетно-кассового обслуживания. Параллельно мы запускаем новые продукты. Теперь нашим клиентам юридическим лицам доступны банковские гарантии в юанях и тенге, а также мы начали выдавать корпоративные кредиты в китайской национальной валюте», – сказала Татьяна Ушкова, председатель правления «Абсолют банка».

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