«Ак барс банк» увеличил выпуск электронных закладных на платформе SmartDeal

«Ак барс банк» перешел на массовый выпуск электронных закладных по ипотечным сделкам на SmartDeal – платформе регистрации сделок с недвижимостью. Во втором квартале банк оформил на платформе в несколько раз больше закладных, чем в первом – их количество превысило отметку в 500 штук.

Выпуск электронной закладной вместо бумажной помогает значительно снизить затраты банка, связанные с составлением документа, его регистрацией, доставкой и хранением. Для всех сторон сделки с недвижимостью выпуск такого документа означает сокращение бюрократических процедур и возможность оформить ипотеку дистанционно.

«Использование платформы для электронной регистрации ипотечных сделок и выпуска электронных закладных позволило сделать качество сервиса работы с клиентами значительно выше, что существенно сказывается на репутации банка. Клиент работает в одном окне с одним сотрудником. Нет потребности посещать дополнительные службы, например, МФЦ. Весь документооборот осуществляется электронно. Преимущества есть и в работе с партнерами, так как электронная регистрации существенно облегчает их труд», – отметил директор развития и продаж рознично бизнеса «Ак барс банка» Вячеслав Иванов.

«SmartDeal оформил одну из первых электронных закладных в России в 2018 г., а в прошлом году стал пионером их выпуска для сектора коммерческих банков. В этом году мы первыми предложили рынку принципиально новый инструмент – сервис внесения изменений в закладные, он необходим, если меняются условия кредита, состав заемщиков или характеристики объекта. Мы рады партнерству с «Ак барс банком», ценим открытость новым технологиям и готовность задавать планку качества всему банковскому сектору», – сказал Михаил Светлышев, директор по развитию SmartDeal.

Закладная — ценная бумага, удостоверяющая право банка на получение выплат по кредиту и право залога на имущество. Она регистрируется Росреестром и действительна на протяжении всего срока кредита. Законодательно электронная закладная введена в 2018 г., однако массово их начали применять только в последние два года.