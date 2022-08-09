CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках Техника
|

«Абсолют банк» запустил сервис для корпоративных клиентов «Светофор»

«Абсолют банк» объявил о начале предоставления корпоративным клиентам нового сервиса проверки контрагентов «Светофор». Он позволяет узнать, насколько действующий или потенциальный партнер правомерно ведет бизнес, и спрогнозировать возникновение возможных рисков. Услуга предоставляется бесплатно для всех клиентов банка.

Результат о проверке контрагента направляется клиенту в форме отчета на указанную электронную почту. В предоставленных результатах содержится краткая информация о контрагенте, его репутации, указан уровень надежности компании, рекомендации к сотрудничеству.

Сервис «Светофор» формирует отчет о юридическом лице на основе данных из официальных источников. Использование такой информации полностью соответствует законодательству РФ.

Заявку на проверку можно оформить на сайте банка. Отчет будет направлен в день обращения в автоматическом режиме.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября

Softline заплатит $40 млн за белорусского ИТ-гиганта

В России перестали пиарить систему «Мир». Все равно конкурентов больше нет

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022

CNews – самое цитируемое СМИ России в сфере ИТ и телекома

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества

Показать еще

Наука

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
Показать еще