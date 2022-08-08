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Забронировать сейф в Сбербанке теперь можно онлайн

Сбербанк усовершенствовал процедуру резервирования сейфовых ячеек в своих офисах: теперь это можно сделать дистанционно в веб-версии «Сбербанк онлайн».

Нововведение позволяет клиенту сразу приходить в офис с ценностями, будучи уверенным, что нужный сейф зарезервирован. На карте в «Сбербанк онлайн» можно увидеть, в каких офисах имеются свободные сейфовые ячейки с указанием их размера. Срок резервирования — три дня. Услуга стоит 100 руб.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, сказал: «Мы оптимизировали клиентский путь, взглянув на ситуацию глазами клиента. Прежде приходилось сначала ехать в офис банка "на разведку" и бронировать сейф, а после этого отправляться за ценностями и приезжать ещё раз. Сейчас же на одну поездку стало меньше, так что наш новый сервис экономит самое главное — время наших клиентов».

Кроме того, ещё в августе 2020 г., в разгар пандемии коронавируса, «Сбер» реализовал возможность продления аренды сейфовых ячеек в веб-версии и мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Сегодня порядка 60% продлений договора аренды осуществляется дистанционно. За прошедшие два года клиенты онлайн продлили аренду 117 тыс. раз.

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