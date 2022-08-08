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«Диасофт» поможет банкам автоматизировать расчет обязательных нормативов на основе продвинутого подхода к оценке кредитных рисков

«Диасофт» поможет банкам автоматизировать расчет обязательных нормативов на основе продвинутого подхода к оценке кредитных рисков (ПВР).

В соответствии с положением Банка России №483-П банки могут рассчитывать величину кредитных рисков с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР).

При ПВР-подходе для расчета рисков используются собственные оценочные модели банка и накопленная статистика дефолтов заемщиков. В отличие от стандартизированного подхода ПВР обеспечивает более точную и объективную оценку величины принимаемого кредитного риска для целей включения в нормативы достаточности капитала. Это позволяет повысить эффективность использования капитала и улучшить систему управления рисками в целом.

Компания «Диасофт» реализовала расчет ежедневных нормативов банка с учетом методики расчета кредитных рисков на основе ПВР в программном продукте «Отчетность ЦБ РФ», входящем в состав платформы развития Digital Q.Reporting. Продукт обеспечивает ежедневный расчет кредитных рисков на основе большого объема данных и включение показателей в отчетность банка по нормативам достаточности капитала.

Для этих целей в продукте «Отчетность ЦБ РФ» были реализованы модули: расчет кредитного риска заемщика (далее – КРЗ) по кредитным требованиям, в отношении которых величина кредитного риска рассчитывается по стандартному подходу, а также включает в себя строки с показателями, рассчитанными на основе ПВР; вспомогательные витрины данных форм 0409113 и 0409114, состоящие из трех уровней детализации: от верхнеуровневых (итоговых) значений до детализации на уровне «сделка-счет».

В отчетных формах предусмотрена гибкая система изменения алгоритмов расчета показателей. Данные собираются в структурированном виде и в дальнейшем могут быть использованы для любого вида учета и отчетности в кредитной организации.

Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Экономика данных» компании «Диасофт», сказал: «Продукт «Отчетность ЦБ РФ», включающий в себя функционал для расчета нормативов на основе продвинутого подхода к оценке кредитных рисков (ПВР), создан на импортонезависимом технологическом стеке. Это особенно актуально в связи с прекращением работы на российском рынке крупных иностранных разработчиков платформ для бизнес-аналитики. ИТ-архитектура продукта «Отчетность ЦБ РФ» предусматривает возможность поэтапного внедрения ПВР-подхода для расчета рисков по отдельным кредитным направлениям (ипотека, кредитование юридических лиц и т.д.). Переход на методику оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов осуществляется без остановки бизнес-процессов управления кредитным циклом».

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