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Банки группы «Синара» формируют налоговую отчетность с помощью решения R-Style Softlab

R-Style Softlab объявила о завершении проектов в кредитно-финансовых учреждениях группы «Синара» — банке «Синара» (бывший «СКБ банк») и Газэнергобанке. Оба этих банка теперь рассчитывают налог на прибыль с помощью специализированного модуля из состава программного комплекса для автоматизации операций на финансовых рынках RS-FinMarket.

Основными задачами проекта было автоматизировать бизнес-процесс подготовки данных для налоговой отчетности по собственным операциям с ценными бумагами и помочь ответственным сотрудникам банка эффективно рассчитывать налогооблагаемую базу и готовить данные для заполнения налоговой декларации. С этой целью проектная команда реализовала и настроила интеграцию с исходной системой банка, благодаря чему данные, необходимые для построения налоговых регистров, загружаются «нажатием кнопки».

«Планируя серьезно нарастить активность на финансовых рынках, мы озвучили вендору достаточно высокую планку по объему сделок, и наши ожидания оправдались: в результате оптимизации производительность системы, а значит и наших сотрудников, улучшилась кратно», — сказал Александр Смельский, директор департамента развития ИТ-платформ банка «Синара».

«Первую свою отчетность банки группы «Синара» смогли выпустить прямо в ходе внедрения — не дожидаясь завершения проекта, используя для сдачи налоговой отчетности данные нашей системы, — отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора и директор департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Это свидетельствует о большой степени доверия заказчика к команде компании и высоком качестве работы нашей системы».

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