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Компания «ФлексСофт» предоставляет банкам решение для обеспечения безостановочной работы в режиме 24/7

Компания «ФлексСофт» успешно реализовала проект, позволяющий устанавливать обновления программного обеспечения (Edition-Based Redefinition) в режиме 24/7 на автоматизированные банковские системы собственной разработки без прерывания сервисов и остановки бизнеса. Продукты компании, продающиеся под брендом «Платформа FXL» – новое поколение ИТ-систем для обеспечения функционирования банков и иных финансовых институтов. Уникальность предлагаемого решения состоит в том, что оно позволяет банку работать в круглосуточном режиме без необходимости прерывания работы технологическими окнами.

Данная опция, наряду с поддержкой технологии вычислений в памяти (In-Memory), обеспечивающей сверхвысокую производительность, делает линейку продуктов «Платформа FXL» первым решением на отечественном рынке автоматизированных банковских систем, обладающим такими характеристиками.

Перевод «Платформы FXL» в режим работы без технологических остановок – это важный шаг в повышении уровня сервиса банка: клиентам будут доступны операции в любое время суток из любого часового пояса, сократится время обслуживания. Решение поддерживается как при установке обновлений от разработчика продукта, так и собственных доработок банка. Режим 24/7 позволит выводить на рынок новые продукты и устанавливать обновления в ИТ-системе без простоев и остановки бизнеса, что поможет банкам оперативно реагировать на изменения экономической ситуации.

Подробнее узнать о проекте вы можете, заполнив форму обратной связи на сайте FlexSoft. Специалисты компании ответят на интересующие вас вопросы.

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