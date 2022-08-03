Клиенты салонов МТС могут мгновенно пополнять банковские карты Кыргызстана

ПАО «МТС банк» объявляет о реализации сервиса мгновенного пополнения банковских карт национальной платежной системы ЭЛКАРТ любых банков Кыргызстана. Теперь клиенты магазинов МТС могут без комиссии пополнить карты ЭЛКАРТ. Для этого необязательно быть клиентом «МТС банка». Достаточно обратиться в один из магазинов МТС и сообщить оператору номер карты и сумму пополнения. Об этом CNews сообщили представители «МТС банка».

Минимальная сумма разового перевода составляет 100 руб., максимальная сумма – 50 тыс. руб. Зачисление средств осуществляется без комиссии в кыргызских сомах по выгодному курсу. «МТС банк» не взимает комиссию за осуществление операции.

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии через мобильное приложение банка и сервис МТС Деньги: HUMO, Uzcard, «Корти мили», ArCa. Банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, »Юнистрим», «Гранат», а также «Азияэкспресс».

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Публичное акционерное общество «МТС банк» (ПАО «МТС банк») – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания «МТС банка» охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл телесистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные телесистемы».