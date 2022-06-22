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Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана

Компания R-Style Softlab, поставщик банковского ПО на территории России и стран СНГ, реализовала в своей АБС RS-Bank V.6 требования Национального Банка Республики Казахстан к кредитным организациям по обеспечению обмена финансовыми сообщениями в форматах, разработанных по стандарту ISO 20022. В настоящее время ведется проект по внедрению новой функциональности в одном из банков Казахстана, а с начала 2023 г., как того требует законодательство страны, она будет введена в промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Стандарт ISO 20022 подготовлен Техническим комитетом ISO TC68 Financial Services и предлагает единый подход, который должен использоваться всеми разработчиками в области финансовых стандартов. Основой методологии стандарта является отделение бизнес-стандартов от форматов сообщений. Бизнес-стандарты при этом развиваются вместе с рынком, а форматы — вместе с технологиями.

Разработаны стандарты не только для осуществления переводов и платежного клиринга, а также для рынка ценных бумаг, рынка финансовых услуг (гарантии, аккредитивы, факторинг и т.п.), сделок на рынке Forex, эквайринга и т.д.

«Не стоит думать, что переход на ISO 20022 — это отдаленная перспектива. Стандарт уже вошел в жизнь банковского сообщества, и этому есть серьезные подтверждения. Например, национальная платежная система России разработала стандарты для обмена сообщениями в банковской сфере внутри страны, базирующиеся на ISO 20022, — сказал Ринат Каримов, заместитель нереального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Как только Банк России определится с требованиями к реализации стандартов в стране, они появятся и в нашей АБС. Соответствующий опыт у нас уже есть».

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R-Style Softlab — российский разработчик и интегратор ПО для банков и страховых компаний. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории России. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта банк», ФК «Открытие», «Альфа-банк», Газпромбанк и др.

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