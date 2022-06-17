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«МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Армении без комиссии в салонах МТС

«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения любых банковских карт в Армении платежных систем Armenian Card (ArCa), Mastercard и Visa в салонах МТС. Сервис реализован в рамках развития экосистемы МТС совместно с компанией «Мобидрам» (Армения), дочерней компанией Viva MTS.

Пополнить банковские карты без комиссии можно наличными при обращении в салоны МТС. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в национальной валюте по выгодному курсу. Максимальная сумма разового перевода составляет 70 тыс. руб.

В апреле 2022 г. «МТС банк» объявил о реализации через приложения «МТС банка»  или  «МТС деньги»  сервиса пополнения любых банковских карт в Армении платежных систем Armenian Card (ArCa), Mastercard и Visa с любых карт, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС.

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы через терминальную сеть на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии: Humo, Uzcard, «Корти милли», «Элкарт», а также турецкой платежной системы Troy. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact и «Юнистрим». Теперь пользователи экосистемы МТС могут осуществлять переводы в 18 стран.

Armenian Card (ArCa) − национальная система межбанковских расчётов на основе пластиковых карт в Армении. Акционерами Armenian Card являются Центральный банк Республики Армения и 15 крупнейших коммерческих банков Республики Армения.

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