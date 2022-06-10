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ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии

Переход на российский софт находится в продвинутой стадии. Об этом заявил директор по информационным технологиям банка Зенит» Станислав Тульчинский в ходе дискуссии на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие было посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. Организатором выступило издание CNews при поддержке Минцифры России.

В своем выступлении Станислав Тульчинский рассказал об основных задачах, которые стоят перед ИТ вне зависимости от бизнес-стратегий. В первую очередь это импортобезопасность, импортонезависимость, импортозамещение и сохранение работоспособной команды. Он отметил, что необходимо правильно расставить приоритеты и создать план поэтапного перехода на системы и сервисы отечественных разработчиков.

«Сегодня в динамично изменяющейся ситуации организациям необходимо максимально выгодно, гибко и без шаблонов распорядиться имеющимися ресурсами. Особое внимание стоит уделить сохранению команды. Так самые креативные сотрудники смогут уловить сигналы рынка и использовать их для развития компании с наименьшими затратами», — добавил Станислав Тульчинский.

В ходе «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» эксперты рассказали о применении новейших технологий цифровой трансформации и о реальных преимуществах, которые заказчики получили от их внедрения.

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ПАО «Банк Зенит» образован в 1995 г. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Является акционером ООО «Зенит финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «Зенит лизинг».

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