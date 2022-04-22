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Сервис «ЮMoney» ускорил получение идентификационного кошелька с помощью «Сбер ID»

Пользователи «ЮMoney» с помощью «Сбер ID» могут за считанные минуты получить идентификационный кошелек в процессе регистрации. Такая возможность есть у каждого российского клиента «Сбера» — для этого не нужно посещать офис или встречаться с курьером. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

С помощью «Сбер ID» клиенты «ЮMoney» могут за несколько минут создать аккаунт, получить идентифицированный статус кошелька, а также пройти процесс авторизации. Это существенно упрощает вход в сервис и онлайн-шопинг для многих клиентов.

После получения нового статуса кошелька пользователь «ЮMoney» получает доступ ко всем преимуществам сервиса. Среди них — увеличенные лимиты на оплату покупок и снятие наличных, на переводы в другие кошельки, на банковские карты и счета.

«Сбер ID» формируется автоматически, когда пользователь становится клиентом Сбербанка, а также его можно создать самостоятельно – достаточно нажать на кнопку «Войти по Сбер ID» и ввести номер телефона при входе в любой сервис, где есть такая возможность. «Сбер ID» – это быстрый и удобный вход в сервисы «Сбера» и партнеров. Его технологичные решения обеспечивают высокий уровень защищенности данных.

Около 90% пользователей «ЮMoney» выбирают получение идентифицированного кошелька с помощью «Сбер ID».

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«ЮMoney» — финтех-компания, входит в экосистему «Сбера», разрабатывает платежные решения для людей и компаний. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 60 млн кошельков, выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт.

С «ЮKassa» работают больше 160 тыс. онлайн-площадок из 29 стран мира, сервис поддерживает более 10 платежных методов. У «ЮKassa» есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрого расчета между юрлицами, больше 120 платежных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие финтех-продукты.

Юридическое лицо «ЮMoney» — ООО НКО «ЮМани».

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