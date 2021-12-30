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«Сбер» поможет столичному бизнесу работать с бюджетными организациями

«Сбер» совместно с торговой площадкой «Сбера» запустил онлайн-сервис по предоставлению банковских гарантий представителям бизнеса на столичном портале поставщиков, на площадке которого предприятия, индивидуальные предприниматели и самозанятые, предлагают свои товары, услуги и работы государственным организациям.

Все сделки на этом государственном B2G-маркетплейсе заключаются в соответствии с требованиями действующего законодательства о госзакупках. И в случае необходимости поставщики могут оформить заявку на банковскую гарантию, не выходя из своего личного кабинета на портале. Для этого понадобится минимальный пакет документов, а решение о выдаче гарантии принимается автоматически в течение трех часов.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Столичный бизнес является драйвером восстановления и роста экономики в постковидный период. Наш новый сервис максимально облегчает поставщикам товаров и услуг процесс получения банковских гарантий и, следовательно, доступ к работе с бюджетными предприятиями и организациями Москвы. Для получения гарантии нет необходимости даже посещать офис банка. Все происходит максимально оперативно и комфортно для представителей бизнес-сообщества».

Иван Щербаков, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, отметил: «Обеспечение исполнения контрактов «малого объема» позволяет сделать отношения поставщика и заказчика надежными и прозрачными. Заказчик получает финансовую защиту от ненадлежащего исполнения обязательств, а реализованный механизм получения банковских гарантий позволяет поставщикам взаимодействовать с банками дистанционно и крайне оперативно. При этом отслеживать статус обращения можно непосредственно в личном кабинете на портале».

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