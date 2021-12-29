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ВТБ переходит на цифровые талоны в отделениях

ВТБ внедряет цифровые талоны при обслуживании клиентов, сокращая использование бумажных аналогов. В I квартале 2022 г. технология станет доступна во всех точках продаж. Модернизация электронной очереди проводится в рамках реализации ESG-стратегии банка, включающей принципы «безбумажного обслуживания».

Цифровые талоны доступны пользователям в «ВТБ онлайн». Для их получения нужно отсканировать QR-код на дисплее терминала электронной очереди. Система мгновенно идентифицирует посетителя и оперативно осуществит его навигацию. Клиент получит всю необходимую информацию на свой телефон в виде push-уведомлений или СМС.

На первом этапе сервис доступен пользователям мобильных устройств на базе Android, а в начале 2022 г. будет поддерживаться и на iOS. Проект уже успешно реализован в семи отделениях ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в I квартале 2022 г. будет тиражирован на всю сеть банка. Далее система начнет идентифицировать не только личность клиента, но и его продуктовый профиль.

Еще одним важным обновлением в системе управления электронной очередью стало упрощение интерфейса терминалов. На главном экране все возможные цели визита в офис объединены в четыре группы. Это облегчает клиентам выбор нужной опции и позволит на 20% повысить точность запросов посетителей. На экранах появились специальные кнопки для приоритетного обслуживания льготных категорий клиентов. Для этого необходимо выбрать нужную функцию, а система управления электронной очередью расставит приоритеты автоматически.

В рамках реализации планов ВТБ по переходу на безбумажное обслуживание уже в 2022 г. банк планирует запуск функции предварительной записи через смартфон. Это позволит клиентам получить цифровой талон на обслуживание в точках продаж заранее, еще до прихода в офис.

ВТБ также внедрил систему, позволяющую отказаться от бумажных чеков в банкоматах. Клиент может выбрать функцию «без чека» при снятии, внесении наличных и переводах с карты на карту. В среднем отказ от печати в банкомате сокращает время обслуживания клиента на пять-семь секунд. Сервис уже доступен в 100 банкоматах ВТБ с обновленным дизайном интерфейса, а в январе 2022 г. будет тиражирован на всю банкоматную сеть. В дальнейшем ВТБ планирует полностью отказаться от бумажных чеков и перейти на уведомления клиентов по СМС или электронной почте по всем операциям, по которым это разрешено законодательно. Отказ от чеков в банкоматах позволит ВТБ не только экономить на кассовой ленте до 35 млн руб. в год, но и внести заметный вклад в сохранение природных ресурсов страны.

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