СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective

СКБ-банк внедрил антифрод-решение Jet Detective, разработанное российской ИТ-компанией «Инфосистемы джет». Решение поможет банку усилить безопасность каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и процессинга банковских карт.

Антифрод – это не коробка, которая работает сама по себе, а система, автоматизирующая непрерывный процесс выявления подозрительных действий и механизмов реагирования, уникальный для каждой компании. Возможность эксплуатации системы силами специалистов банка является важнейшим критерием построения антифрод-процессов. Понимание этого факта стало решающим для СКБ-банка при выборе продукта.

«Jet Detective позволяет нам самостоятельно настраивать новые кросс-канальные правила (сценарии) выявления подозрительных действий. Благодаря этому мы можем максимально оперативно реагировать на изменение трендов мошенничества, сокращая репутационные и финансовые потери», – сказал Денис Улейко, директор департамента информационной безопасности СКБ-банка.

СКБ-банк выстроил кросс-канальную антифрод-систему, анализируя в Jet Detective события из разных банковских систем. Это позволяет выявлять сложные схемы манипуляций клиентами с использованием профилирования самих клиентов и устройств, с которых совершаются операции, а также соответствующим образом реагировать на отклонения, предотвращая любые атаки.

«В ходе проекта внедрения Jet Detective совместно с банком мы реализовали гибридный подход к настройке логики выявления возможных атак. Мы оцениваем операции как с помощью скоринговой модели, так и с помощью контроля последовательности действий клиента и отклонений от поведенческого профиля. Это позволяет достаточно точно выявлять зафиксированные паттерны социальной инженерии и определять отклонения в поведении клиентов. Система работает как в режиме автоматического предотвращения, так и в режиме выявления», — отметила Екатерина Абросимова, руководитель группы внедрения решений противодействия мошенничеству компании «Инфосистемы джет».

Функциональные возможности платформы Jet Detective постоянно развиваются, предвосхищая появление новых требований бизнеса. Адаптируемость платформы Jet Detective позволяет не только выявлять подозрительные действия с учетом новых трендов, но и своевременно реагировать на изменение требований регулятора. Так, в прошлом году командой «Инфосистемы джет» была реализована новая функциональность проверки операций, проводимых через систему быстрых платежей. Это потребовало оперативного подключения антифрод-системы к новому онлайн-источнику данных, настройки правил и автоматизации загрузки новых списков.

Для СКБ-банка было важным реализовать антифрод-проверки так, чтобы они были максимально незаметными для клиента. Для достижения этой цели, а также для снижения расходов на коммуникацию с клиентом, был внедрён механизм адаптивной аутентификации. Он позволяет варьировать способы подтверждения платежа в зависимости от уровня риска мошенничества, определенного антифрод-системой.

Эксплуатация антифрод-системы полностью передана сотрудникам банка. Создание и изменение сценариев выявления, добавление и обновление различных списков производится через интерфейс и не требует навыков программирования. СКБ-банк планирует расширять количество покрываемых антифрод-системой бизнес-процессов и продуктов. В ближайшей перспективе решение распространится на проверку операций расчетно-кассового обслуживания.