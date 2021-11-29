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Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако

Росбанк совместно с ИТ-компанией «Инфосистемы джет» создает частное облако. С его помощью банк планирует значительно ускорить показатель вывода продуктов на рынок (Time To Market): разработчики будут получать инфраструктурные сервисы за несколько минут и смогут быстрее создавать новые продукты. Кроме того, Росбанк будет точно рассчитывать потребление ресурсов разными подразделениями. Платформа управления частным облаком построена на стеке ПО с открытым исходным, что позволит сократить срок окупаемости ИТ-решения до двух лет.

В рамках ИТ-стратегии банк переходит от ПО с монолитной архитектурой к микросервисным приложениям, требующим гибкой облачной среды.

Росбанк в партнерстве с «Инфосистемы джет» разработал и внедряет частное облако на основе открытого (open source) решения ManageIQ. Облачная платформа автоматически выделяет ИТ-сервисы, которые специалисты банка выбирают и запрашивают на портале самообслуживания. В рамках проекта разработана методология расчета стоимости сервисов, она встроена в облачную платформу в виде подсистемы биллинга. Модуль метеринга на основе Zabbix предназначен для автоматического расчета фактического потребления ресурсов и подготовки отчетов для менеджмента.

Частное облако изменит подход к распределению затрат. За счет точного биллинга банк планирует перейти на модель оплаты по мере использования ресурсов (pay as you go). На оперативном уровне это позволит точно распределять затраты по бизнес-подразделениям в зависимости от объема использованных ими услуг. А на стратегическом — планировать нагрузку и инвестиции в новые бизнес-инициативы.

В результате проекта команды разработчиков будут за несколько минут получать необходимые им инфраструктурные сервисы: виртуальные машины с управлением доступом, функциями резервного копирования и репликации, блочное и файловое хранилище, а также сетевой доступ к ресурсам.

Переход на облако позволит Росбанку снизить параметр Time To Market для новых сервисов до нескольких дней. Кроме того, частное облако поможет сократить затраты на эксплуатацию за счет стандартизации предоставляемых ИT-услуг.

Собственные облачные сервисы банка показали более конкурентную стоимость и высокую производительность, чем предложения внешних облачных провайдеров. Поэтому сегодня его ресурсами также пользуются другие компании финансовой группы Société Générale — «АЛД автомотив», «РБ факторинг» и «РБ лизинг».

«Для нашего бизнеса критически важна скорость создания ИТ-инфраструктуры под новые инициативы. Всего за месяц "окно возможностей" может захлопнуться. Поэтому создание облака в первую очередь поддерживает быстрый вывод новых банковских продуктов. Сейчас все дистанционные сервисы банковского обслуживания физлиц и юрлиц находятся в облаке, и мы постепенно будем переводить в него и другие информационные системы банка, — отметил Андрей Пономарев, начальник управления IaaS Росбанка. — Мы уже добились сокращения затрат на ИТ-инфраструктуру и улучшения основных бизнес-показателей за счет перехода в облако».

Специалисты «Инфосистемы джет» рекомендовали банку также изменить некоторые процессы, чтобы получить максимальные преимущества от автоматизации. Так, была пересмотрена процедура согласования и создания ресурсов. Для ИT-систем и подразделений разработки определена квота на заказ ресурсов. В рамках бюджета предоставление ресурсов максимально ускорено, а если запрашиваются ресурсы сверх квоты, то запускается процесс согласования.

«Росбанк создает действительно гибкое и полноценное по функциональности частное облако — с автоматизацией и возможностью четкого расчета потребленных ресурсов. А выбор в пользу стека open source позволил получить облачную платформу с коротким сроком окупаемости. Подобный опыт по построению приватного облака может быть использован другими банками и компаниями, заинтересованными в трансформации своей ИТ-инфраструктуры, — отметил Вячеслава Медведев, руководитель облачного направления «Инфосистемы джет».

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