Райффайзенбанк запустил сервис по контролю за платными подписками

Клиенты Райффайзенбанка теперь могут в режиме онлайн отслеживать платные подписки, которые подключены к их картам. Новый сервис доступен в мобильном приложении «Райффайзен-онлайн». По заявлению представителей банка, это первый в России сервис, который дает возможно управлять платными подписками.

Сервис позволяет проверить, за какие подписки платит клиент со своих карт в Райффайзенбанке. Он увидит не только список сервисов, но также по каждому их них – ближайшую дату и сумму списания с указанием карты для оплаты.

Дополнительно доступна сумма всех ежемесячных трат на подписочные сервисы. Новый сервис призван облегчить контроль и управление своими расходами, так как регулярные списания за платные сервисы проходят автоматически, и клиент видит их уже по факту оплаты.

«Наше исследование показало, что в среднем у клиента 3-4 платные подписки. При этом 25% россиян платят за подписки, которые не подключали сами – очень часто это делают дети или другие члены семьи. Обнаружить такую подписку можно случайно в банковской выписке или получив уведомление о списании с карты. Есть и подписки, о которых мы просто забываем, и, хотя не пользуемся ими, продолжаем регулярно оплачивать. – отметила Ольга Павлова, руководитель направления развития отношений с клиентами Райффайзенбанка. – Поэтому мы запустили сервис, который соберет все платные подписки на одной странице мобильного приложения, и позволит клиенту легко найти ненужные и быть готовым к тратам за используемые сервисы».