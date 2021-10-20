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«Сбер» будет принимать решение о кредитовании застройщиков за 5 дней

«Сбер» внедряет технологию, которая позволит принимать решение о кредитовании строительных компаний — застройщиков жилья за пять дней с момента предоставления полного пакета документов. Сервис станет доступен клиентам с начала апреля 2022 г., сообщил на Московском форуме лидеров рынка недвижимости вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

Сокращение сроков связано с полной трансформацией процедуры взаимодействия банка с девелоперами. Подача заявки и обмен документами будут происходить исключительно в онлайн-режиме, подготовка основных условий сделки – за один день. На основе «цифры» разработан специальный алгоритм, который определит бюджет и сроки проекта, а применение умной CashFlow-модели на основе AI исключит субъективный подход при формировании доходной части проекта.

«Девелопмент жилья — один из драйверов развития экономики. Благодаря законодательным мерам и госпрограммам поддержки мы видим активное развитие этой отрасли. Портфель «Сбера» в жилой недвижимости за год вырос почти в два раза и в октябре превысил 1,5 трлн руб. Такие результаты стали возможны в том числе благодаря инновационным решениям, которые применяет «Сбер» при кредитовании застройщиков. Наше новое предложение — решение о кредитовании за пять дней, которое мы запустим уже в первом полугодии следующего года, — позволит девелоперам в наиболее оптимальном режиме оперативно получать доступ к проектному финансированию», — отметил Сергей Бессонов.

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