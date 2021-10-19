CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в банках Аутсорсинг
|

В компании «Сберрешения» назначен генеральный директор

«Сберрешения», входящая в экосистему «Сбера», объявила о назначении Станислава Нефёдова на должность генерального директора компании.

Станислав начал свою карьеру в группе «Сбербанк» в 2002 г. До «Сберрешений» он занимал должность управляющего директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка. Под руководством Нефёдова обслуживание клиентов вышло на новый уровень – был автоматизирован процесс консультирования и оформления некредитных продуктов для малого бизнеса, а также была внедрена система работы с операционным качеством. Ранее Станислав Нефёдов возглавлял управление организации обслуживания и поддержки продаж Московского банка Сбербанка.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация

Зачем нужны BPM-системы и что они дают компаниям

Совкомбанк зафиксировал двукратный рост онлайн-платежей по картам рассрочки

Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021

«Т1» задорого купил «Мультикарту»

Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы

Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще