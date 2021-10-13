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«Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение своих решений электронного документооборота между Сбербанком и Правительством Москвы для выдачи субсидий предпринимателям. Новый сервис используется для передачи данных между Сбербанком и платформой Правительства Москвы и подписания договоров усиленной квалифицированной электронной подписью.

Процесс получения субсидий полностью перешел в удаленный формат и не требует присутствия предпринимателя. Подать заявку, предоставить документы, подписать договор и получить деньги на расчетный счет можно сделать онлайн в личном кабинете интернет-банка «Сбербизнес».

Всего с помощью электронного документооборота можно подписать документацию на 7 видов субсидий, среди которых компенсация участия в выставках и международных конкурсах и фестивалях, рекламы в Интернете и соцсетях, платежей по франшизе и процентов по действующим кредитам.

Процесс начался в июле 2021 г., когда «Сбер» разработал в онлайн-банке «Сбербизнес» процесс подачи заявок и загрузки документов. Для передачи электронных документов был использован действующий маршрут между Сбербанком и «Сберкорус» и настроен новый маршрут от «Сберкорус» до информационной системы развития предпринимательства и промышленности Москвы. Для подписания документов с помощью API был подключен сервис электронного документооборота “Сфера Курьер”, кроме того, «СберКорус» разработал отдельный маршрут для документооборота только для получения субсидий через Сбербанк.

С 29 июля 2021 г. из «Сбербизнес» через сервис «Сберкорус» в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы было направлено более 200 электронных заявок на субсидии от предпринимателей города. Банки, присоединившиеся к программе, станут уполномоченными представителями предпринимателей в вопросе подачи заявок на субсидии. Они будут формировать необходимый комплект документов, предварительно проверять и передавать на рассмотрение в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Для наших коллег из mos.ru очень важна скорость обработки заявок предпринимателей на субсидии — это важнейший вопрос развития бизнеса в Москве. Кроме того, хранение и архивирование документов полностью защищенное от какой-либо порчи или потери станет важным шагом в создании массива данных о работе московского бизнеса. Не менее важно, что с помощью наших технологий электронного документооборота получение субсидий предпринимателями Москвы станет гораздо более понятным и прозрачным для всех сторон процесса, — подчеркнул директор департамента интеграционных проектов «Сберкорус» Андрей Липанов.

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