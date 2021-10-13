CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Почта банк» запустил сервис переводов между счетами клиента в разных банках через СБП

«Почта банк» запустил сервис Me2Me Pull – переводы между своими счетами в разных банках по инициативе получателя средств в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Новая функциональность позволяет быстро и удобно перевести средства со своих счетов в других банках.

Теперь в приложении «Почта банка» можно запросить перевод средств со своего счета в другом банке. Достаточно всего лишь указать банк, из которого планируется забрать деньги и отправить запрос. После подтверждения этой операции в приложении банка-отправителя деньги моментально будут переведены на счет в «Почта банке». И наоборот – в приложении другого банка можно запросить перевод денег со счета в «Почта банке».

«Сервисы переводов средств между картами разных банков по инициативе получателя средств давно существуют у платежных систем и пользуются большой популярностью у клиентов. Поэтому появление аналогичного сервиса в СБП является логичным продолжением развития системы. Теперь инициировать перевод через СБП может сам получатель, причем в приложении того банка, к которому он привык и которым пользуется чаще всего. Это маленькая революция, которая снимает много ограничений и открывает новые возможности для пользователей. Например, эта опция будет удобна клиентам, которым нужно аккумулировать определенную сумму на одном счете (например, для оплаты кредита или крупной покупки). И чем больше банков подключат эту опцию, тем более удобной и востребованной она станет», – отметила старший вице-президент, директор по инновациям «Почта банка» Анастасия Масленникова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021

«Т1» задорого купил «Мультикарту»

Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда

Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews

Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO

Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические зубные щетки: хиты продаж

Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова

Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще