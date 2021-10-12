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RBI запустила API-платформу для бесшовного обслуживания клиентов

Клиенты сетевых банков RBI в Словакии и Чешской Республике получили удобный доступ к данным своих счетов в других банках благодаря API-платформе.

Новая платформа – собственная разработка группы RBI, реализующая требования второй директивы о платежных услугах Европейского союза (PSD2) и основанная на открытых API. Она позволяет клиентам работать со счетами в разных банках из одного приложения. Специалисты Tatra banka и Райффайзенбанка в Чешской Республике оценили потенциал открытых API и внедрили три сценария их использования в различных продуктах.

Поскольку API обеспечивают передачу данных от других банков, работающих на регулируемых PSD2 рынках, клиенты могут добавлять счета, открытые в этих банках, в свой аккаунт в интернет-банке. Это позволяет клиентам-физическим лицам объединить данные и воспользоваться всеми возможностями сервиса единого окна. Кроме того, на платформе можно выполнять платежи со счета в другом банке. Корпоративные клиенты и малый бизнес также могут воспользоваться собственной версией API.

Еще одно преимущество для сетевых банков RBI— онлайн-доступ к истории финансовых операций по счетам в других банках, что упрощает кредитную оценку существующих и новых клиентов. Платформа агрегации обеспечивает все необходимое для удобного обмена данными клиентов RBI на шести рынках Центральной и Восточной Европы, где действуют требования PSD2. Любой банк группы RBI может разработать свое предложение на базе этого открытого решения.

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