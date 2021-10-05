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Райффайзенбанк подключил «Северсталь» к «Транзит 2.0» через API

«Северсталь» и Райффайзенбанк завершили полную интеграцию ERP-систем для обмена финансовыми сообщениями через платформу «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария (НРД). Райффайзенбанк стал первым банком, который реализовал для «Северстали» подключение через API вместо традиционного файлового обмена.

«Транзит 2.0» — система для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и обслуживающими их банками. Платформа позволяет максимально унифицировать и стандартизировать взаимодействие участников системы, повысить его эффективность и безопасность.

Алексей Куличенко, заместитель генерального директора по финансам и экономике компании «Северсталь», сказал: «Северсталь» на протяжении уже продолжительного периода времени внедряет и успешно применяет современные технологические решения во всех сферах деятельности. Построение единого мультибанка на платформе «Транзит 2.0» – одна из приоритетных задач казначейства на сегодня. Важным фактором при передаче финансовых сообщение с нашими партнерами является безопасность. Взаимодействия с банками через «Транзит 2.0» с использованием API соединения позволяет нам минимизировать риски по сохранности информации и оптимизировать процессы по обмену данными из учетной системы».

Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка, отметила: «Подключение к «Транзит 2.0» позволит казначейству «Северстали» управлять счетами в едином интерфейсе и оперативно обмениваться финансовыми документами. Вместе с компанией мы решили провести подключение к платформе через API соединение, что дает множество преимуществ по сравнению с файловым обменом. Благодаря API клиенты могут использовать наши сервисы как в ERP-системах, так и в системах управления казначейством и любых самописных системах учета».

Александр Нам, управляющий директор по технологическим сервисам НРД, сказал: «Мы рады продолжить эффективное взаимодействие с «Северсталью», предоставляя все возможности, которые есть у платформы «Транзит 2.0». Мы видим запрос рынка на технологичные сервисы, которые позволяют оптимизировать работу и повысить эффективность казначейства. Гибкие механизмы интеграции, которые предлагает НРД, позволяют доработать продукт под запросы бизнеса. Надеемся, что платформа и в дальнейшем будет развиваться быстрыми темпами благодаря активной поддержке рынка».

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