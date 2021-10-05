Модульбанк запустил пакет сервисов для работы с маркетплейсами «под ключ»

Модульбанк запустил пакет сервисов — полную продуктовую обвязку для предпринимателей, которые продают или хотят продавать свои товары на маркетплейсах. В него входят дешевые кредиты на закупку, моментальный вывод выручки, вывод прибыли на счета физлиц с комиссией от 0 до 0,4% и другие опции. По заявлению представителя банка, это первый на рынке банковский пакет сервисов для маркетплейсов «под ключ». До конца 2021 г. он предоставляется бесплатно.

В пакете «Маркетплейс» есть все инструменты, необходимые для старта бизнеса на торговых площадках, комфортной работы и увеличения продаж. В него входит сервис для аналитики продаж на маркетплейсах «Маркетметрика». Также пакет включает кредит на закупку товаров до 10 млн руб. — без залога, под 6,5% годовых и с беспроцентным периодом 55 дней.

В рамках пакета доступен моментальный вывод выручки на расчетный счет. Модульбанк переведет деньги за выкупленные товары сразу — не нужно ждать выплат от маркетплейса. Прибыль можно выводить на карту физлиц с комиссией 0-0,4% и с защитой от блокировок счета — без лимитов и заградительных тарифов. Снятие наличных в банкоматах доступно всего за 1%.

«По оценкам, рынок продавцов на маркетплейсах составляет 8% экономики России и продолжает расти. Естественно, такой рынок привлекает повышенное внимание со стороны банков. И пока маркетплейсы скупают банки, а другие банкиры делают точечные решения, мы в Модульбанке предлагаем продавцам полную продуктовую обвязку, которая закрывает потребности сегмента на 360 градусов», — сказал Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Пакет подходит как для опытных продавцов, так и для начинающих предпринимателей. С его помощью можно выбрать нишу для старта работы, оптимизировать вложения и сократить риски, связанные с запуском своего магазина на маркетплейсе.

В скором времени появятся дополнительные опции — специальные тарифы, «Маркетинститут» (центр обучения торговле на маркетплейсах). Также будет доступен сервис «Маркетменеджер» – полное сопровождение продавцов, включая сертификацию, подготовку фото и карточек товаров, помощь в закупках из Китая и другие услуги.