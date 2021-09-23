«Сбер» и «Сберуниверситет» запускают совместные курсы в Центре компетенций Agile

«Сбер» объявляет о запуске Центра компетенций Agile — образовательного проекта, в рамках которого будет обучать всех желающих гибким практикам по внедрению изменений и управлению ними.

Первыми программами, которые будут доступны для записи, станут KSD (Kanban System Design), KSI (Kanban Systems Improvement) и Школа scrum-мастеров (первый уровень).

В октябре 2021 г. стартуют первые потоки обучения Канбан-методу по программам KSD и KSI от сертифицированных Agile-коучей «Сбера». Каждая программа состоит из пяти дней онлайн-занятий и включает работу с практическими кейсами, в том числе из «Сбера». А благодаря заключенному партнерству «Сберуниверситета» и Kanban University выпускники курса получают сертификат, верифицированный KU, и удостоверение о повышении квалификации государственного образца после успешного прохождения финального тестирования, подготовленного «Сберуниверситетом».

Школа scrum-мастеров первого уровня также стартует в октябре 2021 г. и представляет собой 10-недельную онлайн-программу, разработанную опытными экспертами «Сбера». Она включает в себя практические задачи, обратную связь в течение всего курса, а также пять часов личного менторства от тренеров с возможностью разобрать собственные кейсы. После успешного прохождения финального тестирования студенты смогут получить удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Выпускники курсов получат возможность пройти в «Сбере» стажировку на позиции Agile-коуча.