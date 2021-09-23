CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в банках
|

«Сбер» и «Сберуниверситет» запускают совместные курсы в Центре компетенций Agile

«Сбер» объявляет о запуске Центра компетенций Agile — образовательного проекта, в рамках которого будет обучать всех желающих гибким практикам по внедрению изменений и управлению ними.

Первыми программами, которые будут доступны для записи, станут KSD (Kanban System Design), KSI (Kanban Systems Improvement) и Школа scrum-мастеров (первый уровень).

В октябре 2021 г. стартуют первые потоки обучения Канбан-методу по программам KSD и KSI от сертифицированных Agile-коучей «Сбера». Каждая программа состоит из пяти дней онлайн-занятий и включает работу с практическими кейсами, в том числе из «Сбера». А благодаря заключенному партнерству «Сберуниверситета» и Kanban University выпускники курса получают сертификат, верифицированный KU, и удостоверение о повышении квалификации государственного образца после успешного прохождения финального тестирования, подготовленного «Сберуниверситетом».

Школа scrum-мастеров первого уровня также стартует в октябре 2021 г. и представляет собой 10-недельную онлайн-программу, разработанную опытными экспертами «Сбера». Она включает в себя практические задачи, обратную связь в течение всего курса, а также пять часов личного менторства от тренеров с возможностью разобрать собственные кейсы. После успешного прохождения финального тестирования студенты смогут получить удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Выпускники курсов получат возможность пройти в «Сбере» стажировку на позиции Agile-коуча.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021

Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима

Сбербанк хочет продать долю VisionLabs, чтобы не ссорить свои биометрические компании

От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов

Тонкости SLA IaaS: за что можно требовать компенсацию с провайдера

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей

Как выбрать IP-камеру для дачи и следить за своим участком

Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще