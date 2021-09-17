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Банк «Точка» перешел на TestOps-решение для оптимизации тестирования

QA Chapter Lead банка «Точка» в интервью CNews рассказал о том, что команда тестирования перешла на решение, ориентированное на DevOps.

«Продукты должны развиваться в соответствии со стремительно меняющимися требованиями рынка, а для этого разработчики должны наладить практически непрерывную поставку «на прод» разнообразных фишек, обеспечивающих ценности для клиента. Чем меньше пауз будет в этом процессе – тем лучше и успешней будут компании, для которых трудятся разработчики. <...> Поэтому стоимость этапа тестирования нужно максимально сокращать, это же касается и его продолжительности. Несомненно, TestOps – шаг именно в эту сторону», — делится Евгений Сабиров, QA Chapter Lead банка «Точка».

Для того, чтобы оптимизировать сроки тестирования, представители банка внедрили платформу управления тестированием Allure TestOps от Qameta Software, которая позволила не только сократить время на исполнение тестов, обслуживание инфраструктуры и анализ результатов, но привела к повышению качества создания новых тестов, как ручных, так и автоматических, объединив их в рамках одного инструмента.

«В наших текущих реалиях неизбежно сочетание ручных и автоматических тестов. Автотесты у нас различные, часть созданы в инструментах тестирования, часть – написаны кодом. Для кросс-платформенного тестирования мы используем Selenoid. Активно используем JMeter, причем как для нагрузочного тестирования, так и для ряда других задач, например, для тестирования API. Для организации и поддержки TestOps с некоторого времени важное место занимает Allure TestOps» — подчеркивает представитель банка.

«Точка» — российский цифровой банк без физических офисов, ориентированный на обслуживание предпринимателей и предприятий. «Точка» — цифровой банк для предпринимателей, который работает как мультибанковская платформа с филиалами в банке «Открытие». Это означает, что клиенты «Точки» могут использовать ее банковские продукты независимо от того, в каком банке-партнере они хранят деньги. «Точка» не имеет отделений и оказывает все услуги онлайн — через интернет-банк и приложения для Android и iOS.

Allure TestOps — программная платформа для управления тестированием, построенная с фокусом на DevOps и автоматизацию. В отличие от классических инструментов управления тест-кейсами, Allure позволяет автоматизировать каждый аспект тестирования программных продуктов: ведение тестовой документации, обновление тестов, запуски и перезапуски, разбор результатов тестирования и подготовка отчетов любой сложности и детализации.

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