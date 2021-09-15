Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ

Компания Кворум завершила внедрение Адаптера «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» в ЮниКредит Банке. ПО обеспечивает взаимодействие Банка с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по вопросам возмещения недополученных доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям. Адаптер «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» является одним из более чем 35 адаптеров, реализованных на базе Платформы «СМЭВ-Интегратор», и очередным программным продуктом, внедренным в ЮниКредит Банке за 10-летнюю историю партнерства с Кворум.

Возможность получения кредитными организациями субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитам установлена Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528. Обмен сведениями и документами осуществляется с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Взаимодействие между Банком и Минсельхозом разделяется на несколько этапов и является необходимым условием для реализации процедур выдачи, контроля и сопровождения кредитных сделок по соглашениям с корпоративными клиентами Банка, выданным под субсидированный процент, а также для предоставления корректной отчетности в регулирующие органы по указанным сделкам.

Внедренный в ЮниКредит Банке Адаптер «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» обеспечивает реализацию трех бизнес-процессов:

передача в Минсельхоз Реестра потенциальных заёмщиков (РПЗ);

получение из Минсельхоза Результата согласования реестра потенциальных заемщиков (РСЗ);

передача в Минсельхоз Реестра кредитных договоров (РКД).

В настоящий момент в ЮниКредит Банке реализован обмен сведениями по базовому типу заемщиков. Тем не менее, Адаптер Кворум поддерживает процедуры взаимодействия с Минсельхозом по всем сценариям кредитования сельхозпроизводителей, включая:

кредитование на развитие инфраструктурных объектов на сельских территориях;

кредитование производителей, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности.

Адаптер «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» реализован на Платформе «СМЭВ-Интегратор» и наследует все преимущества решения. Микросервисная архитектура позволяет проводить внедрение продукта в максимально сжатые сроки и, при наличии в банке развернутой Платформы, не требует привлечения дополнительной программно-аппаратной инфраструктуры.

Решение поддерживает работу с наиболее распространенными СУБД (Oracle, MS SQL, PostgreSQL), может быть горизонтально масштабировано за счет многопоточной обработки сообщений.

Адаптер может быть интегрирован с системами банка посредством широкого набора интерфейсов, включая soap-запросы, очереди MQ, обращение к базе данных, файловый обмен и др. Решение в базовой версии обладает полным набором поддерживающих (утилитарных) функций: журналирование работы с внешними ИС и СМЭВ, логирование внутренних процессов, хранение получаемых сообщений, оповещение пользователей о системных событиях, автоматическая очистка логов и временных файлов и т.д.

Адаптер «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» в составе Платформы СМЭВ-Интегратор входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.