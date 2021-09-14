Модульбанк запустил сервис аналитики продаж любых товаров на маркетплейсах

Модульбанк запустил сервис «МаркетМетрика». Теперь предприниматели могут анализировать статистику продаж конкурентов на маркетплейсах, оценивать рыночную ситуацию и прогнозировать продажи собственных товаров, не выходя из личного кабинета банка. Сервис разработан на базе алгоритмов компании AML Technology. Сервис доступен бесплатно.

«МаркетМетрика» позволяет подключиться к статистике продаж товаров на маркетплейсах — по датам, периодам, товарным категориям, брендам, продавцам и отдельным товарам. Можно оценить средние цены на рынке, понять, какие товарные категории торгуются активнее, по каким ценам товары уходят быстрее, есть ли корректировки спроса в зависимости от сезона, бренда, продавца и других факторов. Эта информация поможет предпринимателю построить более грамотную стратегию работы на маркетплейсах и продавать больше.

Сервис подходит как для опытных продавцов, так и для начинающих предпринимателей. С его помощью можно выбрать нишу для старта работы, оптимизировать вложения и сократить риски, связанные с запуском своего магазина на маркетплейсе.

«МаркетМетрика – наш второй продукт для селлеров после Зеленого Лимита. Дальше мы планируем объединить все преимущества для продавцов в двух опциях Маркетплейс Лайт и Маркетплейс. Сейчас мы тестируем их в закрытом режиме», — говорит Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Новые опции для продавцов будут включать сервис «МаркетМетрика», а также специальные тарифы, «МаркетИнститут» (центр обучения торговле на маркетплейсах), кредитные решения для закупок, сервис управления и аналитики по товарным позициям, моментальный вывод торговой выручки. Также в скором времени будет доступен сервис «МаркетМенеджер» – полное сопровождение селлеров, включая сертификацию, подготовку фото и карточек товаров, помощь в закупках из Китая, и другие услуги.

Сервис «МаркетМетрика» доступен в личном кабинете банка. Сейчас он работает с данными Wildberries. В ближайшее время подключатся и другие площадки.