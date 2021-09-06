«Диасофт» предлагает банкам платформу для быстрого запуска и развития розничных продуктов

«Диасофт» представляет финансовому рынку платформу развития Digital Q.Consumer (до марта 2020 года – линейка Diasoft FA# Beans), предназначенную для быстрого запуска новых сервисов банка, развития существующих продуктов, а также повышения качества предоставления услуг клиентам – физическим лицам.

В 2020 году «Диасофт» распределил все программные продукты по платформам развития в соответствии с предметной областью автоматизации. Одной из таких платформ стала Digital Q.Consumer. Она объединила программные продукты для выполнения бизнес-процессов бэк-офисного обслуживания по всем основным категориям розничных финансовых услуг – от ведения договоров до подготовки оперативной и обязательной отчетности.

Антон Шебалкин, архитектор платформ развития департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт»: «Согласно принципам ассоциации BIAN, которая определяет мировые технологические тренды банковской сферы, успешность и стабильность развития любой компании связаны с наличием у нее качественной бизнес-архитектуры. Объединение продуктов по одному направлению под единой платформой – это большой шаг в сторону создания качественной отраслевой бизнес-архитектуры банка по модели BIAN. Наличие единого технологического стека для развертывания IT-решений в микросервисной архитектуре позволит банкам избежать разрозненности систем и легко вывести розничный бизнес на новую ступень развития».

Как отмечают эксперты «Диасофт», платформа станет оптимальным решением для поддержки работы многофилиального территориально распределенного банка в разных часовых поясах. Вынос высоконагруженных розничных операций банка в микросервисный слой, в свою очередь, значительно повысит производительность решений в составе платформы Digital Q.Consumer.