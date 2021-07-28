CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком ИТ в банках ИТ в госсекторе Ритейл
|

В Москве при поддержке «Билайн» открылся первый инклюзивный коворкинг

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») поддержала открытие инклюзивного коворкинга Everland. Оффлайн-пространство для специалистов с инвалидностью начало работу 28 июля 2021 г. и стало следующим шагом в развитии цифровой платформы по трудоустройству, которую «Билайн» и социально-предпринимательский проект «Эверленд» совместно развивают с 2018 г.

Коворкинг расположен в центре Москвы по адресу Бауманская ул., д.6. Помещение соответствует одним из лучших практик организации эргономичного пространства, включая доступность рабочих мест для сотрудников с разными типами инвалидности. Важным решением в области повышения удобства пользования офисов и профилактики антиковидных мер стала система онлайн-бронирования рабочих мест и переговорных комнат с необходимым оборудованием для работы, а также проведения деловых встреч. Пространство рассчитано на 30 рабочих мест.

:
Оффлайн-пространство для специалистов с инвалидностью начало работу 28 июля 2021 г.

В коворкинге также планируется создать зал для проведения мероприятий, кафе и зону ожидания для сопровождающих. Все пространство, включая рабочие места, входную и общие зоны планируется оборудовать с учетом потребностей людей с ограниченной мобильностью. Для людей с инвалидностью коворкинг будет бесплатным — после регистрации на платформе Everland можно будет забронировать рабочее место на необходимую дату и время.

«Мы хотим, чтобы коворкинг помог людям с инвалидностью войти в работу, минуя, как минимум, инфраструктурные барьеры, чтобы у них была возможность получить знания, попрактиковать. На этой площадке мы хотим говорить про инклюзию без купюр с бизнесом, с нашими партнерами, с игроками рынка труда, со многими людьми. Мы надеемся, что коворкинг Everland станет пространством равных возможностей для всех нас, шагом в сторону больших положительных изменений», — сказала Елена Мартынова, сооснователь Everland.

Поддержка запуска инклюзивного коворкинга для специалистов с инвалидностью — следующий стратегический шаг «Билайн» для реализации возможности более комплексной интеграции людей с инвалидностью в открытый рынок труда.

:
В коворкинге также планируется создать зал для проведения мероприятий, кафе и зону ожидания для сопровождающих

По данным сервиса «Если быть точным», в Москве и Московской области трудоспособных людей с инвалидностью — более 335 тыс. Работают из них более 4 месяцев в году — около 27%, при этом высшее или среднее специальное образование, а иногда и не одно, получают порядка 8 тыс. человек ежегодно. По внутренней оценке Everland, на протяжении 5 лет работы и проведения более 9 тыс. интервью у подавляющего числа соискателей (более 95%) уровень профессиональных навыков не соответствуют требованиям открытого рынка труда.

Напомним, с 2007 г. «Билайн» разрабатывает цифровые технологии для интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь.

В 2019 г. «Билайн» стал одним из первых российских брендов, присоединившихся к глобальному движению по инклюзии The Valuable 500 — сообществу брендов, которые взяли на себя обязательство вписывать повестку развития доступной среды и универсального дизайна в основные стратегии бизнеса.

:
С 2007 г. «Билайн» разрабатывает цифровые технологии для интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь

Также в 2018 г. инклюзивный социальный предпринимательский проект Everland при поддержке «Билайн» запустил онлайн-платформу для профессионального обучения и возможного последующего трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности по всей России (12+). За этот период в рамках проекта получили работу более 250 человек, порядка 800 — прошли или продолжают проходить обучение и стажироваться под кураторством профессионалов из крупных корпораций.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей

Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно

Qiwi продала виртуальный банк «Точка»

Apple признала российские карты «Мир»

Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера

Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей

Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса