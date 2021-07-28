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Банк «Точка» запустил площадку для нетворкинга

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил сервис для нетворкинга — «Точка.Нетворк». Сервис будет помогать предпринимателям развивать сеть деловых знакомств и достигать личные и профессиональные цели с помощью инструмента нетворкинга.

Пандемия изменила привычный способ коммуникации и бизнесу пришлось резко подстраиваться под новый формат. Однако нетворкинг остается эффективным инструментов для развития бизнеса, карьеры, личного бренда и является инвестицией в будущее. Банк «Точка» поможет предпринимателям и экспертам обзавестись полезными связями, расширить интеллектуальный и социальный капитал, построить профессиональный нетворк.

Сервис «Точка.Нетворк» создан, чтобы объединить тех, для кого бизнес и его развитие являются важным жизненным приоритетом. Площадка даст возможность расширить круг личных и деловых знакомств, усилить присутствие в профессиональном сообществе. Участники смогут найти потенциальных партнеров и инвесторов, бизнес-менторов и идейных единомышленников.

«К нам периодически поступали запросы от клиентов Точки, что они хотят общаться и сотрудничать между собой. Мы начинали с эксперимента по подбору контрагентов, но поняли, что бизнес-нетворкинг выходит сильно за рамки продажи своих услуг и товаров. Мы провели тестовый запуск и увидели высокий уровень активности, хорошие отзывы и кейсы создания новых проектов. Это сподвигло команду на запуск полноценного сервиса», — прокомментировал Егор Барабанов бизнес-девелопер новых бизнес-линий в банке для предпринимателей и предприятий «Точка».

Чтобы начать им пользоваться, достаточно заполнить анкету на платформе, подтвердить свое участие на мероприятии, договориться о встрече и прийти на нее. Формат встреч устанавливают сами участники: это может быть как дистанционная, так и живая встреча.

В личном профиле на платформе участникам рекомендуется загрузить повседневную фотографию, на которой их будет легко узнать. Стоит указать свою основную экспертизу и чем вы готовы помочь другим участникам сообщества, а еще, разместить ссылки на страницы ваших социальных сетей — они помогут собеседнику составить первое впечатление для начала разговора.

«Активный нетворкинг открывает широкие перспективы для предпринимателей. От обмена опытом и экспертизой, до поиска партнеров и запуска новых проектов. Мы хотим, чтобы предприниматели вдохновлялись и находили новые пути для масштабирования своего дела. Мы стремимся к тому, чтобы такие встречи стали началом истории успеха», — прокомментировал Егор Барабанов.

Владимир Бахур

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